傳Apple Watch 7將推血糖監測功能
文章日期：2021年1月26日 12:03
韓國媒體ETNews報道，Apple Watch Series 7 將推出血糖監測功能，採用光學感測器技術，有別於目前測血糖的儀器所採用的入侵式。較早前，天風證券分析師郭明錤亦表示，將推出創新的健康管理功能。
據科技網站 MacRumors 報道，蘋果一直對 Apple Watch 增加血糖監測感興趣，並於 2017 年成立一個由生物醫學專家和顧問的團隊，專門研究非侵入式監測血糖的感測器，且該感測器已經過臨床試驗。傳蘋果已經獲得血糖監測的專利，蘋果正「致力於在光感測器技術商業化前確保可靠性和穩定性」。
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