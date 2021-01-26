快手招股｜傳提早兩日停止國際投資者入飛
文章日期：2021年1月26日 11:08
正招股的快手（1024）早前已傳國際配售已足額，今早彭博引述交易文件指，快手計劃較原定日期提前兩天停止接受機構投資者對其至多54億美元的IPO認購。
報道指，快手將在周三下午5點在所有地區停止機構認購，而最初預期停止認購時間是周五。
快手招股價為105元至115元，香港公開發售部分已開始招股，1月29日中午截飛，2月5日上市，每手100股，一手入場費11615.89元。
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