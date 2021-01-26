報道指，快手將在周三下午5點在所有地區停止機構認購，而最初預期停止認購時間是周五。

快手招股價為105元至115元，香港公開發售部分已開始招股，1月29日中午截飛，2月5日上市，每手100股，一手入場費11615.89元。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

快手招股｜匯豐：預留超過1500億元孖展資金 息低至0.8%

港股瀉逾620點 創近2個月最大跌幅

MSCI：將5間中國公司剔出指數

印度永久禁用59個中國APP 涉TikTok、Wechat等

Klook完成2億美元E輪融資

吉利傳與韓國SK集團、法拉第未來合作 曾創新高36.45元

長城汽車曾升6% 花旗上調其目標價

國泰因強制檢疫措施開支增 曾跌近4%創逾一個月最大跌幅

百奧家庭互動：獲騰訊入股12% 曾升84%

貝康醫療擬IPO 2月8日上市 獲7基礎投資者認購

滬深三大指數低開 人行開展20億人幣逆回購

港股低開266點 ATMXJ全線回吐 星盛商業管理高開14%

港股ADR跌290點 星盛上市 快手招股 維達業績

美股個別發展 道指曾跌432點 收市收窄至跌36點