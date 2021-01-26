快手招股｜匯豐：預留超過1500億元孖展資金 息低至0.8%
文章日期：2021年1月26日 11:01
快手（1024）今起招股，匯豐公布已為個人客戶預留超過1500億元資金作快手新股認購貸款，並同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至港幣1億元，認購金額高於300萬元，年利率低至0.8%，少於或等於300萬元則年息為1%。
透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。
新股認購貸款截止申請時間為1月28日19:00 (下午7時正) 或總申請貸款金額已達到指定之最高貸款限額。每一個貸款申請最低貸款額為港幣10萬元；是次新股認購最高貸款金額為港幣1億元。
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