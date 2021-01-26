透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

新股認購貸款截止申請時間為1月28日19:00 (下午7時正) 或總申請貸款金額已達到指定之最高貸款限額。每一個貸款申請最低貸款額為港幣10萬元；是次新股認購最高貸款金額為港幣1億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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