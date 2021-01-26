Klook完成2億美元E輪融資
文章日期：2021年1月26日 10:40
旅遊及休閒體驗預訂平台 Klook 今日宣布完成2 億美元（約15.6億港元）E輪融資。新一輪融資由Aspex Management思柏投資領投，除了新投資者外，既有投資者紅杉資本、軟銀願景基金、經緯創投及博裕資本亦有參投。
Klook指，新資金將用作加快商戶發展及進行數碼轉型，加速發展及推出專為商戶而設的軟件即服務(SaaS)解決方案，解決商戶所面對的困難，這些工具都會協助商戶與 Klook 一起建立、管理、擴展業務。
過去一年，應對疫情影響，Klook調整核心策略，針對兩個領域發展，包括將預訂體驗數碼化，推出新業務如酒店度假Staycation及租車。即使人們減少外出，Klook留意到部份市場的商戶較以往更願意將其業務數碼化。在疫情大流行之際，Klook上架的活動較2019年上升1.5倍。
而在2020年下半年，Klook 亦試推新工具，包括已在菲律賓採用的接觸者追蹤系統；專為景點及大型機構而設，可透過一個App獲取包括園區地圖、周邊美食、推薦行程等的景點Plus以及透過手機互動直播功能介紹商戶提供的優惠。
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