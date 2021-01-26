吉利傳與韓國SK集團、法拉第未來合作 曾創新高36.45元
文章日期：2021年1月26日 10:30
吉利（0175）再傳新能源車合作消息，合作方分別為韓國SK集團及法拉第未來。吉利現報35.45元，升4.88%，曾升最多7.84%，高見36.45元，是1993年8月23日37.292元後最高。
路透社引述消息指，內地電動車品牌法拉第未來將在內地開設新廠房，並邀請吉利控股提供代工製造服務。工廠選址於內地一線城市，初期產能逾10萬輛電動車，同時還考慮在同一城市設立一間研究中心。吉利正洽談相關代工服務，及將協助汽車的工程設計，並提供自動駕駛功能在內的智能汽車技術。
昨日亦有外電引述消息指，韓國SK集團尋求與吉利建立氫能項目合資公司，SK集團或投資約1萬億韓圜(約70.4億港元)，而百度亦可能加入項目。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
港股低開266點 ATMXJ全線回吐 星盛商業管理高開14%