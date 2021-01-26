路透社引述消息指，內地電動車品牌法拉第未來將在內地開設新廠房，並邀請吉利控股提供代工製造服務。工廠選址於內地一線城市，初期產能逾10萬輛電動車，同時還考慮在同一城市設立一間研究中心。吉利正洽談相關代工服務，及將協助汽車的工程設計，並提供自動駕駛功能在內的智能汽車技術。

昨日亦有外電引述消息指，韓國SK集團尋求與吉利建立氫能項目合資公司，SK集團或投資約1萬億韓圜(約70.4億港元)，而百度亦可能加入項目。

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