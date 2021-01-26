百奧家庭互動昨日通告指，昨日騰訊旗下全資子公司THL H Limited同意總共購買公司326,063,280股普通股，賣方分別為Stmoritz Investment Limited（涉及81,515,820股份），Bright Stream Holding Limited（涉及81,515,820股份），LNZ Holding Limited（涉及88,487,640股份）和Angel Wang Holding Limited（涉及74,544,000股份）。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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