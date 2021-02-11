按參考發行價區間高端計算，七家基礎投資者同意認購9,000萬美元的股份，分別為奧博資本認購2,000萬美元；Lake Bleu認購2,000萬美元；China Reform Conson Soochow Overseas認購2,000萬美元；Affin Hwang AM認購1,000萬 美元；WinTwin Capital認購1,000萬美元；Foresight認購500萬美元；IvyRock 認購500萬美元；

料將於2月1日確定發行價，2月8日正式掛牌。根據初步招股說明書，中信里昂證券是獨家保薦人。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

滬深三大指數低開 人行開展20億人幣逆回購

港股低開266點 ATMXJ全線回吐 星盛商業管理高開14%

港股ADR跌290點 星盛上市 快手招股 維達業績

美股個別發展 道指曾跌432點 收市收窄至跌36點