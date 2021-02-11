貝康醫療擬IPO 2月8日上市 獲7基礎投資者認購
文章日期：2021年1月26日 09:35
彭博社引述交易文件指，蘇州貝康醫療擬在港IPO，招股價每股26.36-27.36元，發行6,670萬股股票，並獲7位基礎投資者認購，周二開始接受投資者認購，2月8日上市。
按參考發行價區間高端計算，七家基礎投資者同意認購9,000萬美元的股份，分別為奧博資本認購2,000萬美元；Lake Bleu認購2,000萬美元；China Reform Conson Soochow Overseas認購2,000萬美元；Affin Hwang AM認購1,000萬 美元；WinTwin Capital認購1,000萬美元；Foresight認購500萬美元；IvyRock 認購500萬美元；
料將於2月1日確定發行價，2月8日正式掛牌。根據初步招股說明書，中信里昂證券是獨家保薦人。
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