港股低開266點 ATMXJ全線回吐 星盛商業管理高開14%
文章日期：2021年1月26日 09:25
港股昨日大升逾700點後，今早回吐。恒指今早低開266點或0.89%，報29892點，成交金額66億元；國指今早低開76點或0.64%，報11884點。恒生科技指數開市報10142點，跌0.63%。
昨日強勢破頂的騰訊（0700）回調，開市跌2.8%，報745元，拖低恒指94點。ATMXJ全線跌，阿里巴巴（9988）報255.4元，跌1.01%；美團（3690）報390.6元，跌2.3%；小米（1810）報30.25元，跌0.98%；京東（9618）報385.8元，跌0.46%。網易（9999）平穩，報193元，無升跌。
藍籌中以中海油（0883）表現最好，升3.34%，報8.05元；快手（1024）今起招股，惟港交所（0388）回吐，跌3.25%，報535元，是跌幅最大的藍籌。
其餘個股方面，維達（3331）今日公布業績，股價績前向上，開報25.2元，升0.4%。
英國議會質詢匯控（0005）行政總裁祈耀年(Noel Quinn)及合規部主管Colin Bell。匯控報42.4元，跌0.93%。
國泰（0293）因強制檢疫措施每月增4億元現金開支，開市無升跌，報6.78元。
中軟國際（0354）公布，建議發行中國存託憑證，並尋求內地發行，股份數目擬不超過已發行股份總數15%。中軟國際創上市新高，見11.16元，升7.31%。
新股方面，星盛商業管理（6668）今日上市，開報4.4元，較定價升13.99%。