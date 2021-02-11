港股ADR跌290點 星盛上市 快手招股 維達業績
文章日期：2021年1月26日 08:42
美股個別發展，港股ADR跌290點或0.97%，報29869點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.92%，折合報744.16元；阿里巴巴（9988）跌1.84%，折合報253.26元；小米（1810）跌2.57%，折合報29.77元；美團（3690）跌1.34%，折合報394.44元；匯控（0005）跌1.11%，折合報42.32元；建行（0939）跌0.23%，折合報6.12元。
美期向下，道期現跌0.15%，標期跌0.1%，納期跌0.13%。日股現跌0.3%，韓股現跌0.36%，澳股現升0.36%。
今日焦點股份可留意：
維達（3331）今日公布業績。
星盛商業管理（6668）今日上市，定價3.86元。
快手（1024）今起招股，招股價105元至115元，每手100股。留意科網股、港交所（0388）。
英國議會質詢匯控（0005）行政總裁祈耀年(Noel Quinn)及合規部主管Colin Bell。
中軟國際（0354）公布，建議發行中國存託憑證，並尋求內地發行，股份數目擬不超過已發行股份總數15%。
國泰（0293）因強制檢疫措施每月增4億元現金開支。
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