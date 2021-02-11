參議院民主黨領袖稱3月中之前不太可能通過新一輪紓困方案，加上上周美股大漲後，投資者正尋找新的催化因素來進一步推高指數，或至少證明當前估值合理，觀望大公司公布業績，美股個別發展，道指低開7點見全日高位，最多曾跌432點，其後跌幅收窄。