美股個別發展 道指曾跌432點 收市收窄至跌36點
文章日期：2021年1月26日 08:15
參議院民主黨領袖稱3月中之前不太可能通過新一輪紓困方案，加上上周美股大漲後，投資者正尋找新的催化因素來進一步推高指數，或至少證明當前估值合理，觀望大公司公布業績，美股個別發展，道指低開7點見全日高位，最多曾跌432點，其後跌幅收窄。
道瓊斯工業平均指數收跌36點，跌幅0.12%，報30960點。標普500指數收漲13點，升幅0.37%，報3855點。納斯達克綜合指數收漲92點，或0.69%，報13635點。
高盛跌2.19%，報283.04美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低41點，而蘋果升2.77%，報142.92元，貢獻道指25點。
科技股方面，蘋果收市報142.92元，升2.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1894.28元，升0.09%，亞馬遜收市報3294元，升0.05%，Facebook收市報278.01元，升1.27%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.84%，報405點。德國DAX指數收跌1.66%，報13643點；法國CAC 40指數跌1.57%，報5472點；英國富時100指數收跌0.84%，報6638點。