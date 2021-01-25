他指出，集團在中國內地及台灣均有經營餐廳，「鄰居」們情況已接近正常，但香港在自甘墮落（Hong Kong is letting itself down），大灣區未來有許多機會，但事實上香港與大灣區不能互相來往。他認為，香港首先應與大灣區聯繫，其次是東盟，最後是西方國家。

徐保羅表示，旗下員工去年平均已放50天無薪假，如果情況持續，將有更多人失業，未來亦不會重回飲食行業，但等待良久的資助只是令行業生存下去，而非蓬勃發展。他又反問，公務員可以在家工作，但員工為什麼要忍受無薪假，公務員究竟是否與我們同一陣線打這場「抗疫戰」？

記者：蕭嘉聰

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

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