高檔食肆夜上海老闆怒吼：鄰近地區抗疫績佳 港府做緊乜?
文章日期：2021年1月25日 23:24
經營夜上海、南海一號等高級餐廳Elite Concepts執行董事徐保羅發新聞稿指，疫情下行業已是第八周提供堂食至下午6時，以及2人限聚令，所有人轉為提供外賣服務﹐有如新的「holy grail（聖杯）」，但實際只佔整體生意的1.2%，甚至可能不足以支付電費。他又提出疑問，指下午6時前堂食及限制2人入座與屋苑群組有什麼科學關係（scientific relations）。
他指出，集團在中國內地及台灣均有經營餐廳，「鄰居」們情況已接近正常，但香港在自甘墮落（Hong Kong is letting itself down），大灣區未來有許多機會，但事實上香港與大灣區不能互相來往。他認為，香港首先應與大灣區聯繫，其次是東盟，最後是西方國家。
徐保羅表示，旗下員工去年平均已放50天無薪假，如果情況持續，將有更多人失業，未來亦不會重回飲食行業，但等待良久的資助只是令行業生存下去，而非蓬勃發展。他又反問，公務員可以在家工作，但員工為什麼要忍受無薪假，公務員究竟是否與我們同一陣線打這場「抗疫戰」？
記者：蕭嘉聰
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