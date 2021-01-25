美股GameStop早段再升四成 被唱淡以來累升1.3倍
文章日期：2021年1月25日 22:48
獲「美版連登」Reddit股票板wallstreetbets網民追捧，上周打敗沽空機構香櫞造淡魔咒的GameStop（GME），上周五急升51%後，今日盤前一度再升五成，最高見101美元，不過開市後升幅收窄，仍升90.6美元，升39%。
GameStop獲網上寵物用品店Chewy創辦人Ryan Cohen入股並加入董事會，股價約在一周內上升一倍至40美元，上周二香櫞創辦人Andrew Left在Twitter發文指高追股民是「樸克牌局的傻瓜」，引起wallstreetbets的網民反彈，反追入令GameStop股價上周五升至65美元，是香櫞目標價20美元的2.8倍。Andrew Left亦被股民網絡攻擊，甚至其家人亦被騷擾，至上周五表示不再發表GameStop的評論。
wallstreetbets網民的作風進取，他們的帖文常帶有「YOLO（You Only Live Once，你只能活一次）」，以標籤自己投資風格。今日其他YOLO股亦急升，通訊服務公司黑莓公司（BB）升32.62%，大數據分析公司Palantir（PLTR）亦10.25%。
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