快手明招股 富途、信誠、輝立推最高九成半孖展
文章日期：2021年1月25日 19:33
內地短視頻平台快手明起招股，預料將再引發全城「搶」新股盛況。本地券商則紛紛推出高成數孖展。大型券商中，輝立回覆本報，稱將可借九成、九成半兩類孖展，但後者額度將偏少，整體孖展預留約260億元。
富途早前則發公告指，為快手提供九成半孖展，最多可借200萬元，不過若要取得資格，用戶則需要於富途應用程式（App）中領取，並非人人有份。公司為吸客，亦推出邀請好友提升快手孖展額度活動，每邀請1名好友，可獲得128元至888元額度。不過現時活動已經結束，100億元孖展額度已派發完畢。
信誠方面則回覆指，本次暫時未確定具體孖展成數，但有機會推出九成半孖展，整體孖展預留約300億元至400億元。信誠證券聯席董事張智威表示，市場資金充裕，料是次全行也會提供高成數孖展。他表示，快手極受歡迎，乙組頭料也僅得幾手，但他提醒，股市暢旺，不建議「all-in」快手，應留一半資金為其他投資機會作準備。
耀才則未透露成數，公司僅表示，可保證孖展息率是全城同業最低水平，額度則要視乎銀行是否提供充足資金。耀才證券行政總裁許繹彬表示，今日已經有熟客查詢及預留孖展，相信明日反應將會非常火熱。
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