長城汽車：料股東應佔淨利潤按年增近兩成至約54億
文章日期：2021年1月25日 18:43
長城汽車（2333）公布2020年度業績快報，營業總收入按年增長7.35%，達到1032.85億元（人民幣、下同）；股東應佔淨利潤則按年增長19.9%，達到53.92億元；每股資產淨值亦按年提升5.01%至6.26元。其解釋，股東應佔淨利潤錄得增長，主要原因是整車銷量及毛利增加所致。
該集團指，雖然上半年疫情影響嚴重，但是隨著其內部組織結構變革持續深入等因素，加上向全球化科技出行公司轉型加速；同時，堅持「以用戶為中心」，去年推出的全新平臺及全新車型深受市場歡迎，在技術研發、品牌行銷建設等方面均取得了長足發展，亦促進汽車銷量、業績上升。
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