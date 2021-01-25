該集團指，雖然上半年疫情影響嚴重，但是隨著其內部組織結構變革持續深入等因素，加上向全球化科技出行公司轉型加速；同時，堅持「以用戶為中心」，去年推出的全新平臺及全新車型深受市場歡迎，在技術研發、品牌行銷建設等方面均取得了長足發展，亦促進汽車銷量、業績上升。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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