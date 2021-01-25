健倍苗苗獲三名策略投資者進行首次公開發售前（pre-IPO）投資，分別為陶氏家族旗下的New Heritage Healthcare Limited，為雅各臣上市時的基石投資者及現時股東，包括陶家祈、陶錫祺等人；Gold Century Assets Limited，為建豐胃仙-U合資伙伴；以及本地中成藥生產商滿貫集團（3390）。三名投資者共投資9700萬股，涉及9700萬元，佔緊隨公開發售前股份總數約11.43%。

雅各臣間接持有健倍苗苗股份的 85.04%。早前雅格臣公布，將透過實物分派方式向股東分派股份，每名合資格的雅各臣股東每持有8股可獲分派1股健倍苗苗股份。

集資用途方面，約47.2%為品牌中藥的組合開發發及品牌管理提供資金；約43.4%發展第三方品牌產品組合；約9.4%用於營運資金及一般企業用途。

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

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