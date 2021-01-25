有關報道更指出，若事成，圓幣錢包日後將專注於跨境貿易企業的電子錢包支付方案。報道續指，圓幣錢包申請SVF牌照後，下一階段會構建含有港元、人民幣及日圓等幣種、可存放電子錢包的綜合貨幣單位「圓幣」，作為跨境貿易支付結算的中介工具，但由於「圓幣」並非加密貨幣，須與監管機構及銀行另行協商。

金管局發言人回應有關報道時表示，不會評論市場傳聞及個別個案，重申當局一直按照《支付系統及儲值支付工具條例》及相關程序準則，處理所有SVF牌照申請。發言人續指，若發出新的SVF牌照，會作出公佈。

圓幣錢包公司目前有5個主要投資者，眾安在綫（6060）旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited、Bright Venture Investment L.P.、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited及HashKey Holdings Limited，每名投資者各佔圓幣錢包公司約20%股權。

眾安在綫收報51.1元，全日升約16%，成交額達11.69億元。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

調查：約半受訪者認為香港營商環境較去年轉差

國泰：因強制檢疫措施每月增4億元現金開支

駿隆：恒指取消選股最少上市時間將增指數波幅

星盛暗盤漲23% 每手帳面賺900元

駿隆：恒指取消選股最少上市時間將增指數波幅

星盛暗盤漲23% 每手帳面賺900元

眾安銀行獲發保險代理牌 日後可購眾安虛險產品

港股飈711點 收市創逾2年半高 騰訊單日升幅逾9年最大

傳出售手機業務 華為澄清無相關計劃