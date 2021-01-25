日本駐港總領事館、日本貿易振興機構（JETRO）及香港日本人商工會議所，就香港去年末季的營商環境，於今年1月4日至8日期間，對638間日資公司進行調查，並成功收取266個有效回應。

去年全球經濟增長放緩，問及影響公司業績變差的主因，79.8%受訪者認為是受新冠肺炎疫情拖累；也有8.6%認為是受中美緊張局勢影響。認為香港的政局動盪是影響生意的主因，只佔1%。

調查結果顯示，衡量景氣變動的擴散指數（Diffusion index）最新報13.6點，較上一個季度升10.4點；較去年10月預期升11.4點。調查另預測，今年第一季的擴散指數錄負11.6點，料跌至2019年第三季，即反修例運動時相若水平。

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