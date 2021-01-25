國泰：因強制檢疫措施每月增4億元現金開支
文章日期：2021年1月25日 17:20
國泰航空（0293）公布，去年12月載客量按年再跌98.7%至近4萬人次，疫情籠罩下的2020年全年，國泰及國泰港龍載客人次較去年下跌86.9 %。港府早前要求所有駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察措施，集團稱，初步評估後或需削減現時客貨運運力分別約60%及25%，每月營運現金消耗則會由目前約10至15億元，額外再增加約3至4億元。
國泰12月份收入乘客千米數按年減少98.1%，乘客運載率下跌 66.6個百分點至18.4%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 91.2%。統計2020年全年，國泰及國泰港龍航空的載客人次較去年下跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數則下跌85.1%。
貨運方面，國泰於12月運載量按年下跌32.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少23.7%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。2020年全年，國泰及國泰港龍航空載貨量按年下跌 34.1%，運力減少35.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。
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