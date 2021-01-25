國泰12月份收入乘客千米數按年減少98.1%，乘客運載率下跌 66.6個百分點至18.4%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 91.2%。統計2020年全年，國泰及國泰港龍航空的載客人次較去年下跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數則下跌85.1%。

貨運方面，國泰於12月運載量按年下跌32.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少23.7%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。2020年全年，國泰及國泰港龍航空載貨量按年下跌 34.1%，運力減少35.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

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