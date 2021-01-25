恒指公司建議，取消合資格候選成份股最少上市時間要求，從而更能適時地將具代表性的新上市公司納入恒生指數。駿隆認為縱然此舉能增加靈活性，但同時會令指數欠缺監管，有機會令市場投機者藉此推高新股納入恒指。新股的市盈率較恒指高，新股如頻繁進出恒指成份股的話，將推高恒指的市盈率，亦不利指數長遠的穩定性。

恒指公司亦建議按行業組合，及跟據每個行業組合的目標覆蓋率，如市值、成交額等）來挑選 。駿隆亦不同意此做法，認為與其人為設定個別行業的最低覆蓋率，更應交由市場決定。

駿隆表示，恒指改革後將提升其市場覆蓋率，很大可能使新經濟股票被納入，有機會收窄新舊經濟股的回報差距，隨著疫苗效應舊經濟版塊亦將逐步復甦，或影響市場對新經濟股票的資金流向。該行執行董事王玉麟認為，去年主動式基金跑贏被動式基金，反映強積金基金經理於波動市況中的應變能力強，能為投資於高風險股票資產的成員獲取更佳回報。與被動式基金相比，該行建議強積金成員將投資交予基金經理管理。

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