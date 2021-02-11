星盛暗盤漲23% 每手帳面賺900元
文章日期：2021年1月25日 16:52
星盛商業管理（6668）將於明天（26日）掛牌，現正進行暗盤交易。於各間券商暗盤，現時升一成半至兩成半不等。截至下午4時半，於耀才暗盤，星盛暫報4.45元，升15.3%。每手1000股，每手帳賺600元。同一時間於富途暗盤，該股高見5元，漲29.5%；現價報4.76元，也有23.3%升幅，每手帳面賺900元。而致富暗盤現報4.5元，升16.6%，每手帳面賺640元。
星盛今早公布配售結果，接近上限定價3.86元，共獲約33.1萬人認購。公開發售超購755.85倍，國際配售超購9倍。一手中籤率1.3%，抽100手始可穩獲一手。
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