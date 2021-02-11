星盛今早公布配售結果，接近上限定價3.86元，共獲約33.1萬人認購。公開發售超購755.85倍，國際配售超購9倍。一手中籤率1.3%，抽100手始可穩獲一手。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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