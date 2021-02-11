科技股表現亮眼，騰訊（0700）領升大市，收報766.5元，升10.93%，為2011年10月以來最大漲幅，推高大市330點。阿里巴巴（9988）收報258元，升2.95%；美團（3690）一度創上市新高，見407.6元，收市未能守住400元水平，報399.8元，升5.16%；小米（1810）先跌後升，收報30.55元，升2.52%；網易（9999）收報193元，升8.43%；京東（9618）收報387.6元，升6.13%。

藍籌中以聯通（0762）表現最差，逆市跌3.35%，收報4.61元。此外，傳百度準備來港第二上市，另一中概股快手將於本周二起招股。港交所（0388）創上市新高，見553.5元，收報553元，升8.33%。

富士康概念股午後走高，富智康（2038）收報1.44元，升8.27%；鴻騰（6088）收報3.93元，升21.67%；雲智匯科技（1037）一度創52周高，見0.82元，收報0.8元，升17.65%。

汽車股大漲，吉利（0175）收報33.8元，升5.63%；長城汽車（2333）收報28.3元，升8.22%；比亞迪（1211）創上市新高，收報278.4元，升9.35%；恒大汽車（0708）亦曾破頂，高見50元，收報45.35元，升51.67%。

移卡 （9923）獲女股神Cathie Wood增持，收市大升兩成，收報83.35元，升20.8%。

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