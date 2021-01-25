傳出售手機業務 華為澄清無相關計劃
文章日期：2021年1月25日 16:10
內地網上流傳華為正在考慮出售手機業務，方式與榮耀基本類似，將出售給某大市國資委牽頭成立的企業。
另外，《路透》引述兩名消息人士指，華為正在就出售P系列和Mate系列智慧手機品牌展開早期談判，並指華為與由上海市政府支持的投資公司牽頭的財團已談判數月。報道又提到，華為最早於去年9月開始研究出售這些品牌的可能性。惟華為回應指，公司完全沒有出售手機業務的計劃，亦無打算出售上述智慧手機品牌。集團將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。
美國對華為實行制裁，使其難以獲得高端手機芯片，令業務陷入困境。去年11月華為把榮耀業務剝離。今年初新榮耀CEO趙明指出，目前榮耀已經跟所有供應商恢復合作，包括高通、美光、微軟、英特爾、聯發科等等。
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