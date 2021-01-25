專門投資酒店 風險低

IDLF將投資於愛爾蘭投資居留計劃（IIP）認可的項目。IIP由當地政府於2012年設立，投資者透過投資當地的公司、房地產信託（REIT）或政府批准的基金，或一筆過慈善捐款，以換取居留權。Kim McNair指出，IDLF專門投資愛爾蘭酒店，提供以酒店物業作抵押的一按貸款，故有信心投資者可取回全數本金。惟他強調，IDLF不產生任何收益，但受中央銀行監管、風險極低，屬於保本投資。

資料顯示，IIP申請數字由2015年的68宗，急增至2019年的435宗，料2020年也有逾400宗申請。IDLF早前成功募集70名投資者，旗下第一子基金料於今年6月正式成立，規模為7000萬歐元（約6.6億港元）。當中有約六成投資者來自香港，人數按年增加逾3倍；其餘投資者主要來自美國、南非等地。基金目前正與酒店和療養院的投資組合合作，未來數月將增加一系列社會住房項目。

Kim McNair指出，IDLF的投資者主要為40歲至50歲的父母家庭者，父母藉此為子女的未來「鋪路」，故計劃移民時較考慮教育因素。另Kim McNair稱，在IIP申請獲批後，的確毋須馬上舉家移居，但申請者普遍選擇將子女先送到愛爾蘭接受教育，父母二人則留在香港繼續「搵銀」。

愛爾蘭護照英歐左右逢源

隨着英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有者居留條件，不少港人正觀望BNO移居英國的「5+1」方案。惟Kim McNair表示，愛爾蘭每年住滿1天便符合永居資格要求，時間上較前者有彈性；IDLF的投資者也不乏「轉會」移民到愛爾蘭的BNO持有者。

事實上，愛爾蘭護照「含金量」極高，Kim McNair指出，愛爾蘭護照持有人不但有權在歐盟成員國任意居住、工作和學習，也可以在英國享受一系列的福利待遇，意味愛爾蘭護照可算是以較簡單的方法，曲線移民英國。