瑞士鐘表出口內地飈七成 港跌14％排第三
文章日期：2021年1月25日 15:43
根據瑞士鐘錶工業聯合會統計，2020年11月瑞士手表出口額按年輕微下跌3.2%，出口至內地總值按年大升近七成至3.01億元瑞士法郎，內地的佔比排行第一位，達15.5%，且合計已連升6個月；出口至香港就按年下跌14%至1.82億元瑞士法郎，市佔率以9.4%排行第三位。
統計顯示，中國自去年6月起便擺脫疫情陰霾，維持高增長，反觀香港只有去年10月受低基數影響，按年錄得升幅，其他月份均錄得下跌。
以首11個月計，瑞士表在首30個出口市場中，只有包括內地在內的3個市場錄得升幅，出口到中國總值按年升17.1%至20.87億元瑞士法郎，首次突破20億元瑞士法郎水平，香港就按年下跌38.5%至15.21億元瑞士法郎。
疫情阻外遊 內地奢侈品消費急升
新冠疫情原來是內地奢侈品消費急升的原因之一，阿里巴巴（9988）旗下天貓奢品與國際諮詢公司Bain & Company的報告便指出，由於疫情令出境遊受阻，2020年內地消費者在境內市場的消費佔比達七至八成，當中高檔手表銷售額按年升20%，皮製品及珠寶按年升70%至80%。
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