統計顯示，中國自去年6月起便擺脫疫情陰霾，維持高增長，反觀香港只有去年10月受低基數影響，按年錄得升幅，其他月份均錄得下跌。

以首11個月計，瑞士表在首30個出口市場中，只有包括內地在內的3個市場錄得升幅，出口到中國總值按年升17.1%至20.87億元瑞士法郎，首次突破20億元瑞士法郎水平，香港就按年下跌38.5%至15.21億元瑞士法郎。

疫情阻外遊 內地奢侈品消費急升

新冠疫情原來是內地奢侈品消費急升的原因之一，阿里巴巴（9988）旗下天貓奢品與國際諮詢公司Bain & Company的報告便指出，由於疫情令出境遊受阻，2020年內地消費者在境內市場的消費佔比達七至八成，當中高檔手表銷售額按年升20%，皮製品及珠寶按年升70%至80%。

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