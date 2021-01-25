顧剛表示，要落實風險方案，但更要正視風險嚴重性，穩妥推進風險化解工作，此外，要加強與債權人的良性溝通，在風險化解工作中獲取各方理解支 持。要通過座談或拜訪等形式做好與債權人的常態化溝通。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

富通保險：去年本地新造保費升逾4成

【有片：選股王】中教控股 向上突破 跑贏同業

【有片：埋身擊】歐元、英鎊兌美元持續向好 或挑戰本月高位

港股半日漲逾600點重返3萬關 騰訊港交所等破頂 恒大汽車飈6成

麥當勞：船期混亂令脆薯餅供應緊張 可選擇粟米杯

零售協會：如無第五波疫情及未通關 料港上半年零售銷售與去年持平

中國去年外來投資達1.27萬億元 全球排名第一

匯豐調查：疫情持續 受訪者傾向增持現金 投資趨審慎

滬指以近半日高位收市 創板指升穿3400點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升

花旗睇好看好微信前景 升騰訊目標價至876元

恒生科技指數首破1萬點 騰訊美團京東破頂 小米收復30元

標普道瓊指數將剔除小米等公司

東驥龐寶林：反壟斷監管影響小 快手首掛最少升一倍

直播崛起 催生新商機

食正內地社交媒體新浪潮 快手不可不抽

滬深三大指數個別走 人行開展20億元人幣逆回購

恒指高開229點 騰訊升穿700元大關 創上市新高

港股ADR升103點 美期、亞股向上

星盛商業IPO近上限定價 超購756倍