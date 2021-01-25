海航集團工作組：風險處置方案逐步落地 要加強與債權人良性溝通
文章日期：2021年1月25日 14:36
海航集團發新聞稿，聯合工作組組長顧剛1月25日在會議上表示，海航整體風險處置方案正逐步落地，但依然要正視風險，要有化解風險的必勝信心，又不要盲目樂觀。
顧剛表示，要落實風險方案，但更要正視風險嚴重性，穩妥推進風險化解工作，此外，要加強與債權人的良性溝通，在風險化解工作中獲取各方理解支 持。要通過座談或拜訪等形式做好與債權人的常態化溝通。
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