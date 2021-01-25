富通保險亦公布了《安心退休規劃調查》結果，發現約七成受訪者表示於疫情後沒有信心可安心退休，較疫情前增逾四倍，主要憂慮未來退休醫療開支越大、退休後缺乏穩定收入及更難應付退休開支。調查由富通委託市場研究公司於去年12月進行，訪問了 405 名20 歲或以上在職人士。

公司亦推出了「裕享」延期年金計劃2，可以扣稅，最低投保年齡20歲。計劃保證回本期最短8年，期滿時總內部回報率介乎3.28%至4.32%，年金期內提供旅遊意外保障及末期疾病保障。

記者：王俊騏

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