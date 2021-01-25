富通保險：去年本地新造保費升逾4成
文章日期：2021年1月25日 13:31
富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示，去年本地業務新造保費（APE）按年增長42%，受數隻新產品反應佳推動，對今年銷售亦有信心，相信新冠肺炎疫情後客戶不論對保險的概念，及對醫療的需求都有上升。雖然中港兩地封關，內地客難來港投保對業務有挑戰，但期望本地客業務可帶動增長。
富通保險亦公布了《安心退休規劃調查》結果，發現約七成受訪者表示於疫情後沒有信心可安心退休，較疫情前增逾四倍，主要憂慮未來退休醫療開支越大、退休後缺乏穩定收入及更難應付退休開支。調查由富通委託市場研究公司於去年12月進行，訪問了 405 名20 歲或以上在職人士。
公司亦推出了「裕享」延期年金計劃2，可以扣稅，最低投保年齡20歲。計劃保證回本期最短8年，期滿時總內部回報率介乎3.28%至4.32%，年金期內提供旅遊意外保障及末期疾病保障。
記者：王俊騏
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
港股半日漲逾600點重返3萬關 騰訊港交所等破頂 恒大汽車飈6成
零售協會：如無第五波疫情及未通關 料港上半年零售銷售與去年持平