【有片：選股王】中教控股 向上突破 跑贏同業
文章日期：2021年1月25日 12:55
港股今早急升迅速收復上周五失地，恒指高開229點向上，半日以近高位收市，收報30057點，升609點或2.07%；國指升2.24%。大市半日成交1,587億元。
港股氣勢如虹，港交所（0388）升7%創新高。科技股大升，恒生科技指數升逾4%。騰訊（0700）升8%，美團（3690）升逾半成，新能源股受捧，恒大汽車（0708）升六成，保利協鑫（3800）升兩成，比亞迪股份（1211）升8%。礦石資源股做好，贛鋒鋰業（1772）升半成，紫金（2899）升4%。個別消費股海爾智家（6690）升4%，申洲（2313）、海底撈（6862）升逾半成。生物科技股向好，醫藥股逆市受壓。另內房沽壓較為明顯，物管股個別發展。
教育股中教控股（0839）向上突破跑贏同業可以留意。中教早前宣布旗下有兩所學院獲教育部批准轉設為民辦普通本科學校。參考行業情况，此舉有助降低公司管理費，加上轉設完成後，專業營辦，學費及學額有望提升，將有助改善業績表現。股價方面，中教去年11月以來拾級向上，近日升勢加快，上周稍作回調，已迅速向上並破頂，短線料可上闖19、20元關口，入市可以設低收17元止蝕。
劉思明