科技股強勢，騰訊（0700）一度創新高，收升8.32%，收報748.5元，貢獻恒指251點，為升幅最大的藍籌；阿里巴巴（9988）收報260.2元，升3.83%；美團（3690）曾創上市新高，見407.6元，收報401元，升5.47%；小米（1810）收報30.65元，升2.85%。網易（9999）一度破頂，曾見187.6元，收報186.8元，升4.94%；京東（9618）亦創上市新高，一度高見385.6元，收報384.8元，升5.37%。

傳百度回港第二上市料集資325億、快手將於本周二起招股。港交所（0388）破頂，見546元，收報544.5元，升6.66%；

疫情陰霾未散，本地地產股及收租股疲軟，藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最差，跌3.69%，收報40.4元。地產股方面，長實集團（1113）跌1.96%，收報39.95元；恒地（0012）跌1.24%，收報31.9元；新地（0016）跌2.11%，收報106.7元；新世界發展（0017）跌1.35%，收報36.6元。

車股活躍，恒大汽車（0708）配股集資260億元，甘比接貨，該股半日大升，並創上市新高，曾高見48.6元，收報47.9元，升60.2%。其餘車股方面，吉利（0175）收報34.2元，升6.88%；比亞迪（1211）曾創上市新高，見274.8元，收報273.8元，升7.54%；東風（0489）收報8.65元，升1.53%；長城汽車（2333）收報28.35元，升8.41%。

個別餐飲股有支持，海底撈（6862）一度創上市新高，見72.8元，收報72.75元，升8.5%； 九毛九（9922）收報28.2元，升4.06%。

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