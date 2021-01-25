零售協會：如無第五波疫情及未通關 料港上半年零售銷售與去年持平
文章日期：2021年1月25日 11:39
香港零售管理協會公布今年上半年零售銷售額預測，由於疫情持續反覆，旅客難以於短期内來港，協會對上半年零售市道感到悲觀，預料經營環境將會十分嚴峻。如第四波疫情逐漸減退，亦沒有再爆發第五波疫情、以及旅遊業仍未通關的情況下，預料上半年零售銷售總額將會與去年同期相約，表現大致持平，或錄得正負單位數的升跌。
協會預計，個別零售類別表現將有所不同，部分受社交距離措施影響較嚴重的類別，或呈雙位數跌幅。如果今年上半年與去年持平，零售銷售總額對比2019年同期跌幅將達兩至三成，與2018年上半年相比，跌幅更高達35%。
協會又指，零售商目前營運成本尤其是租金及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，代表零售商收入大減但仍要支付高昂支出，令許多店舖出現虧損。隨著政府「保就業」資助完結，零售業將出現裁員以及倒閉潮，大量店舖員工或將面臨失業。另外，傳統購物旺區如尖沙咀、銅鑼灣以及旺角，將出現大量吉舖，不再有以往般興旺，吸引力將會大大減退。
同時，由於美元持續弱勢，零售商銷貨成本勢必增加，尤其是來自歐洲及内地貨品，但市民消費信心疲弱，零售商亦要採取大減價推廣，帶來雙重打擊。如第四波疫情再加劇或出現第五波，今年零售市道將更加惡劣。協會會密切留意市況及疫情發展，再調整銷售預測。
協會提醒，香港零售業自2019年下半年起因社會事件嚴重受挫，再加上去年初開始爆發疫情，零售銷售總額已經連續下跌22個月。受疫情影響，去年零售市道的基數較低，未能準確反映生意大幅下跌的狀況。當預測今年零售數據時，除了比較2020年同期外，應與2019年以及2018年作對比。
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