中國去年外來投資達1.27萬億元 全球排名第一
文章日期：2021年1月25日 11:37
根據聯合國貿易與發展論壇（UNCTAD）最新報告指出，即使在新冠肺炎陰霾下，中國在去年仍是獲得最多外來直接投資（FDI）的國家，外來投資總額達1630億美元（約1.27萬億港元）。
UNCTAD報告指，全球2020年FDI為8590億美元，按年跌42%。其中，發達國家跌69%，拉丁美洲、非洲、亞洲發展中國家跌幅分別為37%、18%及4%。
在全球各國家中，中國去年FDI達1630億美元，超越美國的1340億美元，成為全球第一。另外，中國去年國內生產總值（GDP）增長2.3%，是全球主要經濟大國中唯一錄得增長的國家。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道