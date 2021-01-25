UNCTAD報告指，全球2020年FDI為8590億美元，按年跌42%。其中，發達國家跌69%，拉丁美洲、非洲、亞洲發展中國家跌幅分別為37%、18%及4%。

在全球各國家中，中國去年FDI達1630億美元，超越美國的1340億美元，成為全球第一。另外，中國去年國內生產總值（GDP）增長2.3%，是全球主要經濟大國中唯一錄得增長的國家。

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