三分之二受訪者表示，即使沒有任何收入，目前的現金儲備也足以應付未來六個月的基本生活開支，惟面對前景不明朗，現金及儲蓄佔受訪者流動資產的比重增至66%，較2020年6月的調查上升三個百分點，只有餘下約三分之一資產用作投資。

調查亦有探討本港銀行用戶如何為退休作準備，結果顯示受訪者平均計劃在61歲退休，而近三成受訪者更希望在55歲或之前退休。

調查顯示，受訪者預期的平均退休開支為每月16,300元。香港的平均壽命為85歲，位居世界第一，粗略估算，香港市民的理想退休資金達到470萬元。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，少受訪者面對經濟下行，選擇增持現金，但往往忽略長遠的財務計劃。要達致全面的理財規劃，應同時宏觀考慮不同的財務目標，例如及早準備理想退休生活。

整體而言，「HSBC FinFit Index」從半年前的 67 微跌至 66。雖然香港整體財務健康水平大致維持平穩，但有59%受訪者表示在過去六個月有財務憂慮，上升四個百分點。受訪者主要擔心減薪或收入減少、投資回報降低，以及出現意外支出。

匯豐「FinFit」調查旨在探討香港市民的財務健康水平，在2020年9月至10月訪問了1507名年齡介乎18至64歲的香港銀行用戶。調查樣本根據香港人口普查數據控制年齡及性別分布，確保調查具代表性。

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