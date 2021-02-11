港元現報7.7517元升值4點子，曾貶值最多4點子，報7.7525元，亦曾升值最多5點子，報7.7516元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.24點子至0.03741%；1星期HIBOR升0.88點子至0.06589%；2星期HIBOR升1.13點子至0.08536%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.24018%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.47125%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.62911%。

美元指數現報90.169貶值0.069點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報0.12475%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0087%，終止連續1日收窄，利差是2021年1月13日後最高，當日差距為-0.0033%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年1月21日，當日利差報-0.015%。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

花旗睇好看好微信前景 升騰訊目標價至876元

恒生科技指數首破1萬點 騰訊美團京東破頂 小米收復30元

標普道瓊指數將剔除小米等公司

東驥龐寶林：反壟斷監管影響小 快手首掛最少升一倍

直播崛起 催生新商機

食正內地社交媒體新浪潮 快手不可不抽

滬深三大指數個別走 人行開展20億元人幣逆回購

恒指高開229點 騰訊升穿700元大關 創上市新高

港股ADR升103點 美期、亞股向上

星盛商業IPO近上限定價 超購756倍