港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年1月25日 11:18
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.71點子至0.11607%。
港元現報7.7517元升值4點子，曾貶值最多4點子，報7.7525元，亦曾升值最多5點子，報7.7516元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.24點子至0.03741%；1星期HIBOR升0.88點子至0.06589%；2星期HIBOR升1.13點子至0.08536%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.24018%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.47125%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.62911%。
美元指數現報90.169貶值0.069點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.12475%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0087%，終止連續1日收窄，利差是2021年1月13日後最高，當日差距為-0.0033%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年1月21日，當日利差報-0.015%。
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