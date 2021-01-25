標普道瓊指數將剔除小米等公司
文章日期：2021年1月25日 10:03
彭博社報道，標普道瓊指數將依據擴大後的「中國軍方擁有或控制企業名單」剔除更多中資股，當中包括港股上市的小米（1810），而小米的固定收益證券亦包括在內。
其餘的還包括A股及美國上市的公司，如中微公司、籮筐技術公司，而中國航空集團、中國商用飛機的固定收益證券亦包括在內。
美國國防部是於本月15日更新名單，被納入的企業包括小米、中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團與中國商用飛機公司。
小米現報29.55元，跌0.83%。
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