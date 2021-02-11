快手IPO入場費11615.89元
文章日期：2021年1月25日 09:48
銷售文件顯示，快手（1024）將以每股105元至115元招股，發售股份3.652億股，當中2.5%為公開發售，集資額383.47億至420億元。若行使15%超額配售權，將增至441億至483億元。一手100股計，入場費11615.89元，明日招股，2月5日上市。
公司引入10名基礎投資者，包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達等，合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份。
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