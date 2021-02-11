公司引入10名基礎投資者，包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達等，合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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