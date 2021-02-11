恒指高開229點 騰訊升穿700元大關 創上市新高
文章日期：2021年1月25日 09:26
港股今早高開。恒指今早高開229點或0.78%，報29677點，成交金額92億元；國指今早高開71點或0.61%，報11748點。恒生科技指數開市報9841點，升0.77%。
ATMX個別走，騰訊（0700）領升，並創上市新高，開報2.32%，報707元，貢獻恒指69點；阿里巴巴（9988）報252.6元，升0.8%；美團（3690）報384.6元，升1.16%；小米（1810）報29.45元，跌1.17%。網易（9999）創上市新高，見183.8元，升3.26%。
藍籌中以蒙牛（2319）表現最好，升3.56%，報47.95元。該公司發可換股債籌48億。中海油（0883）跌1.92%，報7.65元，是跌幅最大的藍籌。
傳百度回港第二上市料集資325億、快手將於本周二起招股。港交所（0388）報519元，升1.67%。
恒大汽車（0708）配股集資260億元，甘比接貨，恒大汽車開報34.35元，升14.88%。
潤啤（0291）盈喜 去年度溢利大增至少50%。另外亦夥同系潤地發展深圳地皮，建綜合商用物業。華潤啤酒報69元，跌0.29%。
中興（0763）去年純利錄43.7億人幣，跌15%。中興報23元，升3.6%。
宋都服務（9608）大股東被中證監調查，僅掛牌5日，開市報0.136元，跌5.56%。