港股ADR升103點 美期、亞股向上
文章日期：2021年1月25日 08:45
美股普遍向下，港股ADR升103點或0.35%，報29551點。個股ADR普遍向上/下，騰訊（0700）ADR升1.36%，折合報700.38元；阿里巴巴（9988）無升跌，折合報250.6元；小米（1810）跌1.15%，折合報29.46元；美團（3690）升0.31%，折合報381.39元；匯控（0005）跌0.16%，折合報43.13元；建行（0939）跌0.1%，折合報6.05元。
美期向上，道期升0.1%，標期升0.17%，納期升0.37%。日股現跌0.02%，韓股現升0.39%，澳股現升0.23%。
今日焦點股份可留意：
傳百度回港第二上市料集資325億、快手將於本周二起招股。留意港交所及其他科企龍頭、港交所（0388）。
蒙牛（2319）發可換股債籌48億。
合景悠活（3913）今年在管面積目標1.6億平方米。
恒大汽車（0708）配股集資260億元，甘比接貨。
雅生活（3319）智慧城市發盈喜 料去年純利升至少四成。
明源雲（0909）發盈警，料去年錄得虧損。
潤啤（0291）盈喜 去年度溢利大增至少50%。另外亦夥同系潤地發展深圳地皮，建綜合商用物業。
中興（0763）去年純利錄43.7億人幣，跌15%。
宋都服務（9608）大股東被中證監調查，僅掛牌5日。
新東方在線（1797）半年虧損擴大8.5倍至6.7億元人幣。
中信銀行（0998）去年淨利潤增2%。
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