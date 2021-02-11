美期向上，道期升0.1%，標期升0.17%，納期升0.37%。日股現跌0.02%，韓股現升0.39%，澳股現升0.23%。

今日焦點股份可留意：

傳百度回港第二上市料集資325億、快手將於本周二起招股。留意港交所及其他科企龍頭、港交所（0388）。

蒙牛（2319）發可換股債籌48億。

合景悠活（3913）今年在管面積目標1.6億平方米。

恒大汽車（0708）配股集資260億元，甘比接貨。

雅生活（3319）智慧城市發盈喜 料去年純利升至少四成。

明源雲（0909）發盈警，料去年錄得虧損。

潤啤（0291）盈喜 去年度溢利大增至少50%。另外亦夥同系潤地發展深圳地皮，建綜合商用物業。

中興（0763）去年純利錄43.7億人幣，跌15%。

宋都服務（9608）大股東被中證監調查，僅掛牌5日。

新東方在線（1797）半年虧損擴大8.5倍至6.7億元人幣。

中信銀行（0998）去年淨利潤增2%。

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售價：HK$100

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