蒙牛周五收市報46.3元，初始轉換價34.73元較上個交易日收市報折讓25.0%，有關計劃將於股東特別大會批准當日生效，根據配售協議，集團會在不遲於2021年7月31日以及股東特別大會後90個營業日，或由發行人與配售代理協定的日期（即交割日期）發行可換股債券。如股份在重設日（交割日期前第三個交易日）的平均市價低於參考股價（43.41元），經調整轉換價將以「平均股價x0.8」作調整，但不得低於最低轉換價32.80港元。

由2022年開始，持有人可選擇在每年的交割日期周年日，第5至25個預定交易日可執行換股權，或由有關債券持有人按照可換股債券的條款發出要求贖回的通知，就可在發出有關通知前的任何一天的營業時間前行使。

集團指出，是次發行的可換股債券，將根據集團採納的激勵計劃供參與者認購，獲選參與者將包括集團董事及集團成員公司董事。如配售代理悉數配售所有可換股債券，所得款項淨額約47.97億元，將用於一般營運資金，可加強集團財務狀況以發展業務，以及應付經濟、政治、疫情不明朗因素的靈活性。