該行指出，港股比A股有更多機會，因中國增長仍在復蘇，今年盈利可維持高增長，料香港中資股今年盈利增長約15至20％。流動性方面，港股更受國際流動性影響，海外因疫情防控滯後，政策依然相對寬鬆，支持港股市場流動性。資金流向監測顯示，海外資金已經連續21周流入香港。

該行又指，AH上市公司的港股折讓仍高達約37％，同業對比也顯示眾多行業港股比A股估值要低，預計折讓會縮小但不會消失。另外，港股上市規則變化，吸引大陸新經濟公司近年持續在港上市，吸引大陸資金，近期因為各項事件，部分中資龍頭股估值跌至歷史低位，也吸引部分大陸資金南下。

該行預計，互聯互通開通後5至10年內，大陸淨流入港股資金平均可達每年2000至4000億人民幣規模，由2014年滬港通開通至今，大陸資金累積南下1.70億美元，與預期範圍一致。去年年大陸資金南下速度明顯加快，短期資金南下達到逾6000億美元，年初至今公募基金發行繼續保持較快速度，募集資金已超過2000億美元，大部分都能投資港股。考慮到保險，私募以及其他機構投資者的資金積累潛力，加上大陸投資者更了解港股，中長期而言內地機構投資者A股和港股之間的持倉比例或會與兩邊的流通市值比例大致相匹配，目前比例大致是7:3。

中金又指，目前港股有四條思路選股，包括（1）優質互聯網及科技領域龍頭；（2）AH兩地上市港股大幅折讓、大市值、估計偏低，基本面穩健或改善港股；（3）A股相對稀缺或在港股具有特色的獨特公司；（4）近期受事件影響呎估值大減的龍頭藍籌。