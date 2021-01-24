他指出，早年推出的「研究員計劃」及「博士專才庫」計劃，去年7月整合為「研究人才庫」並擴大資助，每間合資格公司或機構可獲資助聘用最多四名取得學士、碩士或博士學位的創科人才進行研發工作，至今已資助逾6000個研究人才職位，涉及資助額超過20億元。旨在吸納外地科研人才來港的「科技人才入境計劃」，自2018年至今已批出簽證或進入許可予約220人，當中近三成持有博士學位。

融資渠道方面，港府2018年修訂上市規則，容許同股不同權企業、未有盈利的生物科技公司在港上市，亦容許境外掛牌的企業在港作第二上市，去年8月正式實施的「有限合夥基金制度」，連同其他準備修例推行的優惠措施，大大提升香港對私人投資基金的吸引力，有助將資本引導至不同發展階段的創新科技公司。過去幾個月已有超過70間相關基金在港註冊成立。

他又指，疫情令港經濟及社會民生受到沉重的打擊，一直以來他在財政上全力配合，確保抗疫工作的配備和資源充足。政府同時積極加強科技應用以協助抗疫工作，包括應用於家居隔離工作的電子手環、銅芯口罩等。政府去年初擴大「創新及科技基金」下「公營機構試用計劃」的資助範圍，協助更多本地科技公司將其研發成果實踐和商品化。去年三月為應對疫情，計劃推出了特別徵集，至今批出了逾60宗申請，涉及資助總額逾1億元，當中約一半為本地科技公司，例如「無觸式」按鈕。

陳茂波強調，創科發展初期，政府的介入與支持便相當重要，包括投放公共資源以起牽引拉動作用、出台政策，為創科產業營造有利的發展空間等。