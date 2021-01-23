恒指周中一度升穿3萬點，著名分析員陸東指，反映市場預期經濟會有V型復蘇，不過他認為今年企業盈利仍大幅向下調整，失業率上升，經濟不會如2003年短期急促反彈。他又指，恆指3萬點相對的現金市盈率為15倍，與過去平均值相約，但在企業盈利增長向下的前提下，15倍市盈率並非便宜，認為股市有短線風險，或見2000點至3000點的明顯調整。