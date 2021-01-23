陸東指今年企業盈利仍弱 恒指或有3000點調整
文章日期：2021年1月23日 17:11
恒指周中一度升穿3萬點，著名分析員陸東指，反映市場預期經濟會有V型復蘇，不過他認為今年企業盈利仍大幅向下調整，失業率上升，經濟不會如2003年短期急促反彈。他又指，恆指3萬點相對的現金市盈率為15倍，與過去平均值相約，但在企業盈利增長向下的前提下，15倍市盈率並非便宜，認為股市有短線風險，或見2000點至3000點的明顯調整。
去年熱炒新經濟股，陸東認為今年應看估值吸引、息率穩定的新舊經濟股，其中看好鞍鋼（0347），認為股本回報已在2016年見底，產能相對其他商品下調較多，且基建等用途廣泛，存貨亦不多，毛利亦有所上升，但目前未有在股價反映，市賬率仍只有0.5倍。
新經濟方面 ，陸東則看好阿里巴巴（9988），指中國私人消費佔經濟只有約三成，與歐美的七成仍有一段距離，阿里巴巴在互聯網消費領先，疫情未有影響其銷售，雲業務亦有望在今年盈利。因為其股價已經調整，所以可以看好。
陸東亦看好由中國平安（2318）分拆在美上市的陸金所，因為其中小企貸款業務成功，個人理財業務亦有增長空間。不過，電動車的估值已經炒得太高，認為不宜沾手。