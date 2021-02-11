特朗普去年11月簽署行政命令，要求美國投資者在今年11月前沽清被國防部列為與解放軍有關連的中國企業及其子公司股票。美國國防部暫時已把44間中國企業納入禁制名單。新任總統拜登暫未表態是否繼續執行有關政策。

因應上述命令，一些全球指數已在組合內刪除相關中資股，固定收益市場也受到牽連，因為部分被禁的中資股子公司已經發行債券。對此，摩根大通估計，如果美國財政部採取行動，將會有大約550億美元至600億美元的債券受到影響。

摩根大通的數據顯示，受影響最大的將會是中國化工集團公司發行的債券，因美國投資者持有該公司的債券最多。據該投行估算，受禁令影響，已經有10億美元的中國化工債券被迫拋售，可能還會有13億美元的債券需要賣走。

摩根大通又指，中海油（0883）發行的195億美元債券之中，美國投資者持有逾32億美元，如果計及在美國注冊的基金，影響範圍會擴大到35億美元。

但摩根大通認為，對於不受禁令影響的投資者，可趁機吸納這些被拋售的債券。此外，該投行認為，對中資企業而言影響有限，因為相關企業暫時對美元融資的需求不大。