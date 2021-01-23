陳家強對本港今年經濟增長相對悲觀
文章日期：2021年1月23日 15:08
前財經事務及庫務局長、科技大學工商管理學院兼任教授陳家強今日出席電台節目表示，新冠疫情重創經濟，對今年本港經濟增長相對悲觀。他指出，本地消費因疫情而停頓，經濟在過去半年似乎穩定，是因政府採取大量支援措施，隨著措施陸續結束，料失業率會繼續上升，建議當局要更精準協助受疫情重創的行業，尤其是餐飲業。
對於中美關係，陳家強認為，新上任美國總統的拜登雖不會沿用特朗普的方式對抗中國，但仍會視為對手，可能會打常理牌，即建立國際盟友與華對抗，具體成效仍有待觀察。他又說，共和黨右翼更想改變中國政治體制，在內部做很多宣傳工作以醜化中國，令中美關係變緊張。而他相信，拜登有較詳盡的抗疫計劃，加上疫苗面世，相信抗疫表現會優於特朗普，美國疫情有機會在今年年中受控。
出席同一節目的香港總商會總裁梁兆基則引述調查指，半數商界對香港經濟前景感悲觀，對上半年經濟無太大寄望，首季更有機會是最黑暗時間，呼籲政府重新考慮加大防疫抗疫基金，推出經改良的第三輪保就業計劃，讓企業在疫苗供港前能夠持續渡過難關，否則早前採取的措施只會功虧一簣；並建議政府可要求賺錢的企業退還已領取的工資補貼，相信在行政上不複雜。