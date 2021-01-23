對於中美關係，陳家強認為，新上任美國總統的拜登雖不會沿用特朗普的方式對抗中國，但仍會視為對手，可能會打常理牌，即建立國際盟友與華對抗，具體成效仍有待觀察。他又說，共和黨右翼更想改變中國政治體制，在內部做很多宣傳工作以醜化中國，令中美關係變緊張。而他相信，拜登有較詳盡的抗疫計劃，加上疫苗面世，相信抗疫表現會優於特朗普，美國疫情有機會在今年年中受控。

出席同一節目的香港總商會總裁梁兆基則引述調查指，半數商界對香港經濟前景感悲觀，對上半年經濟無太大寄望，首季更有機會是最黑暗時間，呼籲政府重新考慮加大防疫抗疫基金，推出經改良的第三輪保就業計劃，讓企業在疫苗供港前能夠持續渡過難關，否則早前採取的措施只會功虧一簣；並建議政府可要求賺錢的企業退還已領取的工資補貼，相信在行政上不複雜。