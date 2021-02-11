IBM業績欠佳 道指跌179點
文章日期：2021年1月23日 14:58
美國總統拜登警告，全國新冠肺炎死亡個案恐在下月突破50萬人，並呼籲以戰時狀態抗疫，言論令市場加重對疫情的憂慮。IBM業績欠佳與市場對Intel（英特爾）未來產品前景信心下跌，兩者均跌近一成，令美股未能延續周四創新高氣勢，三大指數均低開。
其中，道指低開34點後下滑，至收市挫179點或0.57%，報30996點，為連續第二日下滑。標指也從高位回吐，跌0.3%，收報3841點。納指先跌後回，尾段反覆向上，收市微升0.1%，報13543點。本周累計，道指攀升0.6%，標指抽高1.9%，納指飆漲4.2%。
IBM季度業績遜市場預期，股價插水9.91%，為跌幅最大道指成份股；Intel業績雖然符預期，但市場對其未來產品前景信心下跌，拖累股價挫9.29%，完全抵消之前一日逾6%升幅。
港股ADR則個別發展。騰訊ADR造好，折合港元收報700.39元，升穿700元關，較港收市升1.4%；阿里巴巴ADR無升跌；受美國制裁影響的中海油ADR則下跌，折合港元收報7.57元，較港收市低3%。另港股夜期尾市回升，收報29512點，升51點。