其中，道指低開34點後下滑，至收市挫179點或0.57%，報30996點，為連續第二日下滑。標指也從高位回吐，跌0.3%，收報3841點。納指先跌後回，尾段反覆向上，收市微升0.1%，報13543點。本周累計，道指攀升0.6%，標指抽高1.9%，納指飆漲4.2%。

IBM季度業績遜市場預期，股價插水9.91%，為跌幅最大道指成份股；Intel業績雖然符預期，但市場對其未來產品前景信心下跌，拖累股價挫9.29%，完全抵消之前一日逾6%升幅。

港股ADR則個別發展。騰訊ADR造好，折合港元收報700.39元，升穿700元關，較港收市升1.4%；阿里巴巴ADR無升跌；受美國制裁影響的中海油ADR則下跌，折合港元收報7.57元，較港收市低3%。另港股夜期尾市回升，收報29512點，升51點。