潤地將與潤啤旗下華潤雪花據協議成立合營項目公司，總註冊資本為10億元，雙方按分別持股五成各出資一半，項目公司將有4名董事，潤地及潤啤各有權委任兩名。

根據公告，地皮目前由華潤雪花擁有，該公司將保留部分面積，作為華潤雪花的總部、研發中心、精釀工廠及員工宿舍以及啤酒博物館的建設；合營公司則會將受讓另一部分，作為一個集辦公室、商業物業、廠房、休閒設施、超市、餐廳及酒吧等為一體的綜合體，將用於銷售及出租。潤地將作為其地皮的建設及開發項目管理人。

潤啤估計，將透過額外資本承諾、股東貸款或為合營公司提供擔保，以取得第三方金融機構融資等方式，向項目公司提供40億元作為額外資金。假設潤啤將以財務資助方式向項目公司提供額外資金40億元，預期收取的最高年利息為1.74億元人民幣。

至於搬遷補償協議中，項目公司將向華潤雪花支付初步補償金額為46.5億元，如重建最終總含稅銷售額超過159.33億元人民幣，則項目公司額外再向華潤雪花追加一定金額的貨幣補償。潤啤估計項目公司向華潤雪花補償的最高額外金額為43.5億元，因此華潤雪花收取最高搬遷補償為90億元。

代建合同方面，潤啤估計服務費將為項目總建設成本的3%，約為6000萬元，潤啤支付的實際服務費將根據總建設成本的實際金額計算，惟有關服務費金額不得超過1億元。