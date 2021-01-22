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思摩爾員工首行使購股權 帳面賺近12億

文章日期：2021年1月22日 18:21

近期股價節節上升的思摩爾（6969）昨發盈喜後，即有董事及員工行使購股權，一夜致富。據公司披露，今日首次有思摩爾董事及員工行使上市前購股權，該批購股權行使價僅每股僅0.38元人民幣（約0.4468港元），今次涉及的董事及員工分別行使600萬、405.8萬及386.4萬份行使上市前購股權，合共1392.2萬股，以前天收市價78.45元計，涉及股份市值達10.92億元，倘以今日收市價計，該批董事及員工更已帳面賺近12億元。

發盈喜後的思摩爾今日再升7.71%，收報84.5元，曾高見85.35元。若按今日收市價計，該批股份再升值8422.8萬元，市值已達11.764億元。

據公司截至2020年6月底的中報顯示，集團於2019年9月底通過向董事、高級管理層及對集團有貢獻之其他僱員向合資格董事、管理層及 僱員授出約1.16億份購股權，另有2020年1月1日尚未行使的購股權約2.03億份，期間又沒收388.75萬份購股權，於截至2020年6月底的尚未行使購股權約3.15億份，全數行使價為0.38元人民幣。若按市值計算，該批股份266.3億元。於2020年1月1日尚未行使的購股權則有2.03億份，合共約3.15億份，行使價格均為0.38元人民幣。

記者：鄧偉忠

 

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