銀保監﹕評美團互助業務偏離主業 關注互助業務風險
文章日期：2021年1月22日 17:30
據內媒報道指，銀保監將對互聯網公司的「互助業務」會有進一步的關注。
銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企表示，認為「美團互助」業務偏離美團（3690）的主業，以及逆選擇風險不斷增加是它關停的主要原因，下一步將對網絡公司做網絡互助進一步關注，了解有關的運行方式，分析其風險情況，以採取相應的措施。
美團收報380.2元，全日升1.333％，成交額達74.1億元。
美團於上周五（15日）宣布，因集團的業務調整，「美團互助」將於本月底正式關停，並會全額返還會員的分攤費用，美團同時宣布，對於本月31日前不幸確診大病的會員，提供合理的互助金賠付，而全部費用由平台承擔。
「互助業務」主要採取「一人生病，眾人分攤」的運營模式，由2011年誕生，相關的運作模式和提供的服務如同保險業一樣。發展至今，除美團推出相關的業務外，更有多間國內的巨型網企業參與，包括百度，阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團，和小米（1810）等。最近，除美團宣布關閉有關業務外，百度也宣布關閉旗下互助平台。
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