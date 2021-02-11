恒指連跌第二日 再跌479點下試10天線
文章日期：2021年1月22日 16:21
港股回吐連跌第二日，今早借油尖旺「封城」消息，低開118點後，最多曾跌514點，跌1.72%，是去年12月7日後最大跌幅。收市跌479點或1.6%，連跌2日，累計跌514.62點。
恒指收報29447點，下試10天線(28933點)，成交金額2441億元，較上日減少7.82%；國指跌212點或1.78%，報11677點。恒生科技指數收報9765點，跌0.45%。
藍籌5隻升，46隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升6.03%，收報121.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點。
MSCI各指數下周二起剔除中海油（0883），中海油收市跌5.57%，收報7.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.28%，收報100.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低99點。
北水南下合計淨流入93.66億元，較上日減少42.41%，連續第23日流入，累計流入2658.42億元。南水北上合計淨流出20.2億元人民幣，終止連續12日流入。
多間公司配股。包括沛嘉醫療（9996）折讓1.9%配股，收報29.3元，跌2.17%；東方海外（0316）折讓18.2%配股，收報82元，跌18%；五菱汽車（0305）折讓9.85%配股，收報2.51元，跌8.3%；啟明醫療（2500）折讓2.6%配股，收報90.65元，升10.2%。
保利達（0208）獲溢價六成提私有化，涉資近31億元。收報1.45元，升55.9%。
光大銀行（6818）去年賺378億人幣 增1.26%。收報3.3元，跌5.4%。
醫思醫療（2138）上季收入增一成。收報6.04元，升7.09%。
思摩爾（6969）發盈喜，料溢利最多增15%。創上市新高，見85.35元，收報84.5元，升7.71%；。
「打工皇帝」劉熾平（0700）兩度減持騰訊，套現逾2.5億元。收報691元，升1.25%。
澳門再現確診個案，濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報13.4元，跌3.32%；美高梅中國（2282）收報11.28元，跌1.4%；澳博控股（0880）收報8.54元，跌3.83%；永利澳門（1128）收報12.26元，跌2.54%；銀河娛樂（0027）收報59.05元，跌4.37%；金沙中國（1928）旗下金沙倫敦人首期項目將於2月8日開業，但亦隨行業向下，收報30.65元，跌2.08%。
疫情持續，上海全域封閉管理地區的來滬返滬人員，一律實施14天集中隔離，兩次核酸檢測，此外，大灣區航空申請過百個航點，航空股向下，國航（0753）收報5.39元，跌3.58%；南航（1055）收報4.2元，跌4.33%；東航（0670）收報3.1元，跌4.02%；國泰（0293）收報6.93元，跌3.08%。
藍籌破頂股，包括美團（3690）創上市新高，見387.6元，收報380.2元，升1.33%；藥明生物（2269）創上市新高，見128.2元，收報121.3元，升6.03%；創科實業（0669）創上市新高，見122.6元，收報121.6元，升0.66%。
手機設備股破頂，包括，比亞迪電子（0285）創上市新高，見57.25元，收報56元，升2.94%；信利國際（0732）創52周高，見1.25元，收報1.12元，跌5.08%。
醫藥醫療股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見205.6元，收報204元，升12.27%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見17.48元，收報17.22元，升12.26%；微創醫療（0853）創上市新高，見60.8元，收報58.55元，跌1.68%；先健科技（1302）創上市新高，見5.6元，收報5.46元，升11.43%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.64元，收報0.58元，升1.75%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.32元，收報1.68元，跌22.22%；康寧醫院（2120）創52周高，見30.9元，收報30.7元，升8.48%。
軟件、科網股破頂，包括，金蝶（0268）創上市新高，見34.45元，收報33.45元，升1.98%；阿里健康（0241）創上市新高，見28.6元，收報27.8元，升3.93%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見10.46元，收報10.24元，升6.78%；微盟（2013）創上市新高，見27元，收報26元，升5.69%；魯大師（3601）創52周高，見5.1元，收報3.74元，跌10.95%；映客（3700）創52周高，見2.03元，收報1.98元，升26.92%。
其他破頂，包括，天立教育（1773）創上市新高，見10.3元，收報9.8元，升0.51%；新奧能源（2688）創上市新高，見129.4元，收報126.6元，升4.2%；民生教育（1569）創52周高，見1.76元，收報1.6元，跌4.76%；暢捷通（1588）創52周高，見23.8元，收報22.6元，跌1.74%；中國黃金國際（2099）創52周高，見14.94元，收報14.38元，升9.44%。
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