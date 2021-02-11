MSCI解釋，指數是為了滿足國際投資者對於了解和評估可供其使用的全球投資機會的需求，MSCI不會為客戶提供應該採用甚麼基准或者投資哪些國家的建議。MSCI只會計算可供國際投資者使用的所有市場指數，然後由國際投資者自行選擇要使用的指數以及他們想要投資的市場

MSCI又表示，中國作為世界第二大經濟體，不容忽視。中國經濟的快速增長，與其他市場的關聯性以及開放資本市場的決心，都為全球投資者提供巨大的機會。中國市場對公司的增長前景具有重要的戰略意義，MSCI未來將專注於中國相關指數的開發，尤其是在ESG、因子以及主題指數方面。

MSCI又指，在解決相關問題之後，會就進一步將中國A股納入MSCI指數的議題進行公開諮詢，以繼續促進國際投資。這些問題包括風險對沖和衍生品工具的獲取、A股較短的結算周期、滬深港通的交易假期安排、有效運轉的綜合交易機制等。

記者：陳子凌

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