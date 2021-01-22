雖然查冊並未顯示公司與李小加有直接關連，但李小加回覆《蘋果日報》報道指，「很多事情仍在籌備當中」，「張總（張高波）肯定會有很多的參與，因為這是一件挺大的事，所以金融行業有很多朋友都會參與，一開始有一些技術性的安排」。

報道又指，若李小加有份參與設立公司，恐有違港交所離任政策規定。報道引述港交所規定指，一般B級以上員工，普遍有3個月「過冷河」時期，期內不可以帶薪或無薪的形式，從事、參與、擔任任何與港交所有潛在利益衝突、相似業務的工作職位。港交所對該報報道未有置評。

翻查資料，張高波此前曾任海南省省長秘書等公職，隨後來港創辦東英金融，從事投行事業。東英旗下隨後逐步發展出基金等業務。張高波於2019年退任東英金融行政總裁一職，但仍保留董事會席位。

記者：馬迪帆

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