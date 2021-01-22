李小加提「滴灌通」在港已註冊商標 似引張高波入局
文章日期：2021年1月22日 15:34
港交所（0388）前任行政總裁李小加離任後，日前公開提出自己有「滴灌通」構思，擬尋求方法為中小企融資。本地傳媒《蘋果日報》昨日報道，有公司於去年12月31日已在港申請註冊「滴灌通」商標。該公司名為牛碼香港（New Markets HK），亦為一家去年10月底才成立的新公司。報道指出，牛碼香港現時僅有一名董事，為中資投行家、東英金融前行政總裁張高波。此外，公司亦正申請註冊「NUMAEX」、「牛碼新市」兩個商標。
雖然查冊並未顯示公司與李小加有直接關連，但李小加回覆《蘋果日報》報道指，「很多事情仍在籌備當中」，「張總（張高波）肯定會有很多的參與，因為這是一件挺大的事，所以金融行業有很多朋友都會參與，一開始有一些技術性的安排」。
報道又指，若李小加有份參與設立公司，恐有違港交所離任政策規定。報道引述港交所規定指，一般B級以上員工，普遍有3個月「過冷河」時期，期內不可以帶薪或無薪的形式，從事、參與、擔任任何與港交所有潛在利益衝突、相似業務的工作職位。港交所對該報報道未有置評。
翻查資料，張高波此前曾任海南省省長秘書等公職，隨後來港創辦東英金融，從事投行事業。東英旗下隨後逐步發展出基金等業務。張高波於2019年退任東英金融行政總裁一職，但仍保留董事會席位。
記者：馬迪帆
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