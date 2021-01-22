【有片：選股王】彩虹新能源不妨小注博整固後再上
文章日期：2021年1月22日 12:16
恒指跌447點，收報29480點，成交金額1414億元。美股期貨今早回落，港股借勢調整，沽壓集中在舊經濟股，如金融股、資源股、汽車股都跌幅較大，近期的爆炒股也顯著回落，四環（0460）、波頓（3318）都跌幅顯著。科技股表現不錯，美團（3690）逆市升1.8%創新高，騰訊（0700）在高位靠穩，恒科指表現遠勝恒指。
中海油（0883）下周二被MSCI剔出指數，股價大跌5.4%。如無意外，下周一沽壓將更大，但市場早已作好心理準備，北水也肯定積極接貨，同時剔出指數後也勢將V型反彈。有貨者現價應否沽出，筆者沒有答案，但筆者傾向持有，料下周後期會有強勁反彈，入市博反彈的話則宜分段收集。
盈喜股強勢，藥明康德（2359）升9.3%，思摩爾（6969）升6%。醫療設備股強勢，先健（1302）升12%創新高。光伏股保利協鑫（3800）升5.4%，福萊特（6865）升3.5%。SaaS股反彈，微盟（2013）升6.3%。
彩虹新能源（0438）主要從事產銷光伏玻璃，集團制定了積極擴產計劃，預計今年產能達到每日逾3000噸，差不多是福萊特的三份之一，但彩虹的市值卻不足福萊特的十分之一。早前華安基金意外減持少量股份，引發股價調整，可現價小注博整固後再上。
張兆聰